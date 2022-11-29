Прусикин признался, что пребывал в депрессии 3 месяца после того, как его обвинили в предательстве

Лидер группы "Little big" Илья Прускин признался, что пребывал в состоянии депрессии в течение 3 месяцев после отъезда из России и обвинений в предательстве в его адрес.

Илья Прусикин признался, что после переезда из России 3 месяца пребывал в депрессивном состоянии.

Музыкант утверждает, что произошло это из-за того, что после его приезда в Лос-Анджелес соотечественники "сделали из него предателя".

Все это время он мог только рисовать, так как это занятие отвлекало его от грустных мыслей.