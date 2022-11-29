Экспорт смартфонов из Вьетнама упал перед Рождеством из-за сокращения производства Samsung

Производство и экспорт смартфонов во Вьетнаме упали в ноябре в преддверии сезона рождественских распродаж, согласно официальным данным Samsung Electronics.

Южнокорейский электронный гигант в течение многих лет производил около половины своих смартфонов во Вьетнаме, и на его долю приходится почти пятая часть всего экспорта страны.

Компания недавно сократила производство смартфонов во Вьетнаме во второй раз в этом году.

Неясно, отражают ли сокращения во Вьетнаме общее падение производства Samsung или переход на другие страны-производители.

Samsung инвестировала около 18 миллиардов долларов в шесть заводов во Вьетнаме два из которых сосредоточены на производстве смартфонов.