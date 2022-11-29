Месси сразится с Роналду на чемпионате мира по фанкойнам
Рынок фан-токенов, изменчивого коктейля криптовалюты и спорта, накаляется в пустыне Катара.
Интерес к этой нишевой разновидности криптовалют, обычно связанной со спортивными командами, такими как «Барселона» или сборная Бразилии, был подогрет чемпионатом мира по футболу, который начался 20 ноября.
По данным Kaiko, базирующейся в Париже фирмы, занимающейся криптографическими данными, средний дневной объем торгов этими токенами вырос примерно до 300 миллионов долларов в ноябре с 32 миллионов долларов месяцем ранее.
«Таким образом, у нас есть 10-кратное увеличение объема, что является огромным для этих токенов», — сказала аналитик-исследователь Дессислава Обер.
Некоторым покупателям эти токены дают возможность взаимодействовать со своей командой и получать привилегии, такие как шанс выиграть призы. Для других торгуемые монеты предоставляют новую инвестиционную возможность.
Однако это смелый инвестор, который попытается угадать любую разумную связь между неустойчивыми ценами на токены и реальными событиями.
Токен аргентинской команды Лионеля Месси упал на 25% до 5,26 доллара после шокового поражения команды от Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира. Но затем он вырос на 22% после того, как победа команды над Мексикой принесла облегчение болельщикам.
Монета Криштиану Роналду выросла на 119% до 7 долларов за 10 дней до турнира, но затем потеряла почти половину своей стоимости, несмотря на то, что Португалия не проиграла и возглавляла свою группу перед столкновением с Уругваем в понедельники вышла в плей-офф.
Опубликовано: Тарас Медведев
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