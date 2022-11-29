Министр иностранных дел Пакистана встретился с афганскими талибами из-за проблем на границе
Государственный министр иностранных дел Пакистана во вторник встретился в Кабуле с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана.
Визит проходит во время повышенной тревожности по поводу безопасности в районах, граничащих с Афганистаном, после того как пакистанские талибы (ТТП) заявили в понедельник, что больше не будут соблюдать многомесячное соглашение о прекращении огня с пакистанским правительством.
Афганские талибы содействовали мирным переговорам между местными боевиками и пакистанскими властями с конца прошлого года.
Государственный министр Хина Раббани Хар встретилась с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки.
«Был обсужден ряд двусторонних вопросов, представляющих взаимный интерес, включая сотрудничество в области образования, здравоохранения, торговли и инвестиций, региональной связи, контактов между людьми и социально-экономических проектов», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Пакистана.
В заявлении министерства иностранных дел Афганистана говорится, что Муттаки также поднял вопрос об ускорении торговли и транзита и создании условий для путешественников между двумя странами, а также об освобождении афганских заключенных в Пакистане.
Пакистан в этом месяце вновь открыл крупный афганский пограничный переход, который был закрыт для торговли и транзита после столкновения сил безопасности двух сторон.
Опубликовано: Тарас Медведев
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