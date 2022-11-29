Министр иностранных дел Пакистана встретился с афганскими талибами из-за проблем на границе

Государственный министр иностранных дел Пакистана во вторник встретился в Кабуле с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана.

Визит проходит во время повышенной тревожности по поводу безопасности в районах, граничащих с Афганистаном, после того как пакистанские талибы (ТТП) заявили в понедельник, что больше не будут соблюдать многомесячное соглашение о прекращении огня с пакистанским правительством.

Афганские талибы содействовали мирным переговорам между местными боевиками и пакистанскими властями с конца прошлого года.

Государственный министр Хина Раббани Хар встретилась с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки.



«Был обсужден ряд двусторонних вопросов, представляющих взаимный интерес, включая сотрудничество в области образования, здравоохранения, торговли и инвестиций, региональной связи, контактов между людьми и социально-экономических проектов», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Пакистана.

В заявлении министерства иностранных дел Афганистана говорится, что Муттаки также поднял вопрос об ускорении торговли и транзита и создании условий для путешественников между двумя странами, а также об освобождении афганских заключенных в Пакистане.

Пакистан в этом месяце вновь открыл крупный афганский пограничный переход, который был закрыт для торговли и транзита после столкновения сил безопасности двух сторон.