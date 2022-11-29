Казахстанский McDonald's временно закрыл точки продаж после прекращения поставок из России

McDonald's в Казахстане был вынужден временно закрыть свои рестораны в этом месяце после разрыва связей с российскими компаниями и исчерпания запасов, сообщили Рейтер три источника, знакомых с ситуацией.

Дело освещает проблемы с поставками, с которыми столкнулись многие казахстанские предприятия после вторжения России в Украину и последовавших санкций Запада против Москвы. Соседняя Россия является основным торговым партнером Казахстана.

Джо ЛаПай, представитель корпорации McDonald's в США, сообщил в электронном письме: «Наш лицензиат McDonald's в Казахстане временно закрыл все свои рестораны из-за местных проблем с поставками. Мы работаем вместе, чтобы возобновить работу как можно быстрее».

Казахстанская компания-лицензиат Food Solutions объявила о закрытии 17 ноября, сославшись на «проблемы с местными поставками». На запросы о комментариях не ответили.

За последние шесть лет McDonald's стал крупным игроком на рынке быстрого питания Казахстана, центральноазиатской страны с населением 20 миллионов человек, увеличив свою сеть до 24 ресторанов.

Компания закупила некоторые товары за границей, в том числе говядину и курицу. Последний был получен от российского Мираторга, согласно его веб-сайту.

После того, как Россия вторглась в Украину в ходе того, что Москва называет «специальной военной операцией», McDonald's покинул Россию, продав в мае все принадлежащие ей рестораны местному лицензиату.

Food Solutions, принадлежащая известному казахстанскому бизнесмену Кайрату Боранбаеву, также начала искать поставщиков в других странах и в какой-то момент перестала покупать российскую продукцию, сообщил источник, близкий к компании.

Другой источник сообщил, что в последние месяцы у него закончились упаковочные материалы, также импортированные из России, и ему пришлось сократить свое меню. Оба источника не были уполномочены публично говорить об этом.