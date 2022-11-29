Волочкова выложила свое фото в нижнем белье марки Анны Семенович
2022-11-29 16:06
Балерина Анастасия Волочкова разместила свое фото в нижнем белье. Марка белья принадлежит Анне Семенович.
Балерина Анастасия Волочкова разместила в сети снимки в нижнем белье, которое производится под именем известной исполнительницы Анны Семенович.
Волочкова довольна, что теперь ее с "Анечкой" связывает не только дружба, но и "сексуальное бельишко".
Фанаты смогли по достоинству оценить фигуру знаменитости.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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