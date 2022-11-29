Глава Минюста ФРГ назвал удары по критической инфраструктуре Украины «военным преступлением»
2022-11-29 16:20
Министр юстиции Германии Марко Бушманн во вторник назвал систематическое разрушение энергетической инфраструктуры, совершенное Россией в Украине, «военным преступлением».
Нынешние целенаправленные атаки на объекты электро- и теплоснабжения, «когда температура может упасть до -30°C», являются «ужасным военным преступлением», заявил министр по итогам встречи со своими коллегами из G7.
Ранее отмечалось, что Германия и Польша решили не поставлять Киеву системы ПВО «Патриот», которые было решено оставить на дежурстве у польской границы.
Опубликовано: Тарас Медведев
CNN: власти Ирана грозят футболистам национальной сборной расправой над близкими перед игрой с США на ЧМ-2022
В Минобороны Польши заявили о крайне высокой вероятности участия страны в войне
Бобков: Украина как государство не переживет предстоящую зиму
НПО: В ходе подавления протестов в Иране погибли по меньшей мере 448 человек
Кудрин заявил, что увольняется с должности главы Счетной палаты, чтобы заняться реализацией «частных инициатив»