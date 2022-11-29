Кальчева объяснила, почему так и не вышла замуж за Баскова

Бывшая возлюбленная и коллега певца Николая Баскова Софи Кальчева рассказала, почему у них не получилось семьи.

Исполнительница Софи Кальчева объяснила в интервью изданию "WomanHit.ru", по какой причине так и не стала женой Николая Баскова.

Певица утверждает, что экс-избранник пытался уделить внимание всем, что для нее неприемлемо.

Кальчева назвала себя "собственницей", которая не готова делить любимого с кем-то.