Кальчева объяснила, почему так и не вышла замуж за Баскова
2022-11-29 16:26
Бывшая возлюбленная и коллега певца Николая Баскова Софи Кальчева рассказала, почему у них не получилось семьи.
Исполнительница Софи Кальчева объяснила в интервью изданию "WomanHit.ru", по какой причине так и не стала женой Николая Баскова.
Певица утверждает, что экс-избранник пытался уделить внимание всем, что для нее неприемлемо.
Кальчева назвала себя "собственницей", которая не готова делить любимого с кем-то.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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