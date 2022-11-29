СЕ предупредил Испанию о необходимости продвигать доступ мигрантов к их правам

Испания должна лучше «защищать права беженцев, просителей убежища и мигрантов», заявила во вторник комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

Глава европейского бюро ЕСПЧ напомнила об отсутствии «подлинного доступа к убежищу» между Надором, Марокко и Испанский анклав Мелилья.

«Многое еще предстоит сделать, чтобы гарантировать доступ к правам наиболее уязвимых и защитить права беженцев, просителей убежища и мигрантов», — сказала Дуня Миятович, посетившая Испанию на прошлой неделе с 21 по 25 ноября.

«Доступ к правам и защите значительно различается по стране и остается очень сложным для многих беженцев и лиц, ищущих убежища», — отмечает она, указывая на длительные периоды ожидания доступа к процедуре предоставления убежища, задержки в выявлении конкретных уязвимых мест и препятствий для доступа к социальным правам, включая жилье и здоровье.

В нем также подчеркивается отсутствие подлинного и эффективного доступа к убежищу между марокканским городом Надор и пограничным городом Мелилья, испанским анклавом, расположенным на марокканской территории.