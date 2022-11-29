Совфед РФ: заявления Столтенберга по Украине – это кровавый фарс
2022-11-29 16:34
Ольга Ковитиди, сенатор Совфеда РФ от Крыма, считает заявление генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга об Украине «кровавым фарсом».
По ее словам, наибольший ущерб Украине наносят США, которые финансируют военные действия.
Ковитиди также обвинила украинские власти, зарабатывающие на войне совместно с Джо Байденом.
Она подчеркнула, что союзники по НАТО 0 очевидные пособники кровопролитной, братоубийственной войны.
Опубликовано: Светлана Репина
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