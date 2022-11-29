Блинкен: НАТО будет усиливать военное присутствие от Балтийского до Черного моря

Государственный секретарь Соедининенных Штатов Америки заявил об усилинии влияния НАТО.

Энтони Блинкен заявил, что североатлантический альянс будет усиливать свое военное присутствие в Восточной Европе.

По словам Блинкена, НАТО будет наращивать свое влияние от Балтийского до Черного моря.

"НАТО будет усиливать присутствие от Черного до Балтийского моря, заявил Блинкен на встрече альянса в Бухаресте", - пишет РИА Новости.