Блинкен: НАТО будет усиливать военное присутствие от Балтийского до Черного моря
2022-11-29 16:35
Государственный секретарь Соедининенных Штатов Америки заявил об усилинии влияния НАТО.
Энтони Блинкен заявил, что североатлантический альянс будет усиливать свое военное присутствие в Восточной Европе.
По словам Блинкена, НАТО будет наращивать свое влияние от Балтийского до Черного моря.
"НАТО будет усиливать присутствие от Черного до Балтийского моря, заявил Блинкен на встрече альянса в Бухаресте", - пишет РИА Новости.
Опубликовано: Николай Скира
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