Сунак заявил о завершении золотой эры британо-китайских отношений

Риши Сунак заявил, что так называемая «золотая эра» отношений с Китаем подошла к концу, поскольку он пообещал «эволюционировать» позицию Великобритании по отношению к КНР.

В своем первом внешнеполитическом выступлении Сунак сказал, что более тесные экономические связи предыдущего десятилетия были «наивными».

Премьер-министр заявил, что Великобритания должна заменить принятие желаемого за действительное «твердым прагматизмом» по отношению к конкурентам.

Но он предостерег от «риторики холодной войны», добавив, что нельзя игнорировать глобальное значение Китая.

Сунак столкнулся с давлением со стороны сторонников консерваторов с целью ужесточить позицию Великобритании в отношении Китая с тех пор, как в прошлом месяце он занял пост премьер-министра.

Его речь на банкете у лорд-мэра в Лондоне последовала после протестов в Китае в минувшие выходные против строгих законов страны о карантине в связи с Covid.

Полиция произвела несколько арестов, а журналист BBC был задержан во время освещения протеста в Шанхае в воскресенье. Полиция избивала и пинала его во время ареста и удерживала несколько часов, прежде чем отпустить.

Сунак сказал аудитории лидеров бизнеса и экспертов по внешней политике, что перед лицом протестов Китай «решил принять дальнейшие меры, в том числе напав на журналиста Би-би-си».

«Мы признаем, что Китай представляет собой системный вызов нашим ценностям и интересам, вызов, который становится все острее по мере того, как он движется к еще большему авторитаризму», — сказал он.

Он добавил, что «золотая эра» британо-китайских отношений «закончилась», как и «наивная идея» о том, что расширение торговли с Западом приведет к политическим реформам в Китае.

Фраза «золотая эра» связана с более тесными экономическими связями при бывшем премьер-министре Дэвиде Кэмероне, но с тех пор отношения между Лондоном и Пекином ухудшились.

Однако Сунак подчеркнул, что «мы не можем просто игнорировать значение Китая в мировых делах — для глобальной экономической стабильности или таких проблем, как изменение климата».

Он добавил, что Великобритания будет работать с союзниками, включая США, Канаду, Австралию и Японию, чтобы «управлять этой обостряющейся конкуренцией, в том числе с помощью дипломатии и взаимодействия».

«Это означает противостоять нашим конкурентам, но не с помощью громкой риторики, а с помощью твердого прагматизма», — добавил он.

Сунак и председатель КНР Си Цзиньпин должны были впервые встретиться на саммите G20 в Индонезии в начале этого месяца, но встреча была отменена после ракетного взрыва в Польше.