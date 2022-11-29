Депутат Госдумы Елена Драпеко призвала покончить с демократией в России

Российский депутат Елена Драпеко заявила, что России стоит покончить с демократией.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации высказалась о демократии в стране.

В своем интервью она призвала покончить с демократией в России. По ее словам, в России на данный момент в слишком большая свобода слова.

"У нас такая демократия и такая толерантность в России, что, я думаю, пора с ней заканчивать", - сказала она.