Депутат Госдумы Елена Драпеко призвала покончить с демократией в России
2022-11-29 16:40
Российский депутат Елена Драпеко заявила, что России стоит покончить с демократией.
Депутат Государственной Думы Российской Федерации высказалась о демократии в стране.
В своем интервью она призвала покончить с демократией в России. По ее словам, в России на данный момент в слишком большая свобода слова.
"У нас такая демократия и такая толерантность в России, что, я думаю, пора с ней заканчивать", - сказала она.
Опубликовано: Николай Скира
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