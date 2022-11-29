Голубкина отказалась от гастролей в Казахстане из-за плохих условий

Актриса Мария Голубкина отказалась от выступления в спектакле "Любовь и голуби" в Казахстане из-за неподобающих условий приема артистов.

Актриса Мария Голубкина сообщила о неподобающих условиях, предложенным артистам в Казахстане.

Голубкина играет на сцене Театра Российской армии. Знаменитость рассказала, что театральную труппу пригласили в Казахстан с постановкой "Любовь и голуби", но Мария отказалась.

Голубкина заявила в соцсетях, что приедет в бывшую республику СССР в том случае, когда там будут созданы нормальные условия.

Актриса считает себя "звездой, а не крупным рогатым скотом".