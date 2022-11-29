Голубкина отказалась от гастролей в Казахстане из-за плохих условий
2022-11-29 17:01
Актриса Мария Голубкина отказалась от выступления в спектакле "Любовь и голуби" в Казахстане из-за неподобающих условий приема артистов.
Актриса Мария Голубкина сообщила о неподобающих условиях, предложенным артистам в Казахстане.
Голубкина играет на сцене Театра Российской армии. Знаменитость рассказала, что театральную труппу пригласили в Казахстан с постановкой "Любовь и голуби", но Мария отказалась.
Голубкина заявила в соцсетях, что приедет в бывшую республику СССР в том случае, когда там будут созданы нормальные условия.
Актриса считает себя "звездой, а не крупным рогатым скотом".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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