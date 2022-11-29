Бербок назвала конфликт на Украине «разрывом цивилизации»

Министр иностранных дел Анналена Бербок назвала агрессивную войну России против соседней Украины «разрывом цивилизации».

Бербок особо отметил: «Мы являемся свидетелями того, как российский президент в настоящее время жестоко использует холод в качестве оружия войны — это жестокий разрыв не только с международным правом, но и с нашей цивилизацией». Бомбежка инфраструктуры означает, что семьям с маленькими детьми приходится жить при минусовых температурах без электричества, воды и тепла.

Чуть позже министр иностранных дел добавил: «Я никогда не мог представить, что эта жестокая ломка цивилизации будет осуществлена таким образом в последние годы. (...) Если целенаправленно бомбить инфраструктуру, то охотно соглашаются с тем, что дети, старики и семьи замерзнут насмерть, умрут от жажды, умрут с голоду».

На встрече в румынской столице Бухаресте министры иностранных дел 30 стран НАТО обсуждают дальнейшие варианты поддержки Украины.