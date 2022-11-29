ВСУ обстреляли город Шебекино, сёла Муром и Новая Таволжанка в Белгородской области
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли три населённых пункта в Шебекинском округе.
Во вторник вечером, 29 ноября 2022 года, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщили, что служащие Вооружённых сил Украины обстреляли город Шебекино, а также сёла Муром и Новая Таволжанка.
Гладков уточнил, что жертв и пострадавших среди мирного населения подвергшихся обстрелу со стороны Украины населённых пунктов Шебекинского округа нет, однако зафиксированы повреждения в нескольких жилых домах.
Также в селе Новая Таволжанка повреждены линии электропередачи, газопровод и кровля на одном из предприятий, на месте работают аварийные службы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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