ВСУ обстреляли город Шебекино, сёла Муром и Новая Таволжанка в Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли три населённых пункта в Шебекинском округе.

Во вторник вечером, 29 ноября 2022 года, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщили, что служащие Вооружённых сил Украины обстреляли город Шебекино, а также сёла Муром и Новая Таволжанка.

Гладков уточнил, что жертв и пострадавших среди мирного населения подвергшихся обстрелу со стороны Украины населённых пунктов Шебекинского округа нет, однако зафиксированы повреждения в нескольких жилых домах.

Также в селе Новая Таволжанка повреждены линии электропередачи, газопровод и кровля на одном из предприятий, на месте работают аварийные службы.