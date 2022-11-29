Довлатова слегла и вынуждена была отменить эфир из-за проблем со здоровьем
2022-11-29 17:16
Известная радиоведущая Алла Довлатова внезапно почувствовала себя плохо, из-за чего вынуждена была отменить эфир со своим участием.
Радиоведущая Алла Довлатова неожиданно слегла. Она разместила в соцсетях фото, где лежит под капельницей.
Знаменитость жалуется на слабость и мучительные приступы кашля. Медики пока не видят очевидных признаков ковида или гриппа.
Звезда вынуждена была отменить эфир со своим участием, за что принесла поклонникам извинения.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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