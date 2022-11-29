Довлатова слегла и вынуждена была отменить эфир из-за проблем со здоровьем

Известная радиоведущая Алла Довлатова внезапно почувствовала себя плохо, из-за чего вынуждена была отменить эфир со своим участием.

Радиоведущая Алла Довлатова неожиданно слегла. Она разместила в соцсетях фото, где лежит под капельницей.

Знаменитость жалуется на слабость и мучительные приступы кашля. Медики пока не видят очевидных признаков ковида или гриппа.

Звезда вынуждена была отменить эфир со своим участием, за что принесла поклонникам извинения.