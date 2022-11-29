Йенс Столтенберг допустил вступление Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил, что Украина может вступить в альянс.

По словам генерального секретаря североатлантического альянса, Украина может быть принята в ряды НАТО, но только после окончания конфликта.

"После окончания конфликта Украина может вступить в НАТО", - заявил генеральный секретарь Столтенберг.

Напомним, что несколько месяцев назад Украина объявила о том, что подает заявку на вступление в НАТО. При этом, по правилам альянса, страна, имеющая территориальные споры и конфликты на свои территории не может быть принята в НАТО.