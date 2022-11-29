Йенс Столтенберг допустил вступление Украины в НАТО
2022-11-29 17:41
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил, что Украина может вступить в альянс.
По словам генерального секретаря североатлантического альянса, Украина может быть принята в ряды НАТО, но только после окончания конфликта.
"После окончания конфликта Украина может вступить в НАТО", - заявил генеральный секретарь Столтенберг.
Напомним, что несколько месяцев назад Украина объявила о том, что подает заявку на вступление в НАТО. При этом, по правилам альянса, страна, имеющая территориальные споры и конфликты на свои территории не может быть принята в НАТО.
Опубликовано: Николай Скира
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