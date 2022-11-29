Коралловые рифы исчезают с огромной скоростью: вот какие неожиданные факторы их губят

Количество коралловых колоний сократилось за последние пару десятков лет практически на половину по всему миру: виной тому антропогенный фактор.

Уникальные живые экосистемы, дающие жизнь четвертой части всех видов обитающих в океане животных.

В их зарослях находят пищу, дом и пристанище моллюски, рачки и маленькие рыбки.

За несколько десятилетий количество всей популяции коралловых рифов уменьшилось на катастрофические 30-50 %.

Места, некогда славившиеся обилием кораллов, теперь превращаются в пустыни. Например, территории вокруг Мальдивских островов и Цейлона утратили почти 100% коралловых колоний.

Факторов, приводящих к гибели коралловых экосистем великое множество, как природных, так и техногенных.

Но разрушительное влияние человека все же играет решающую роль в этом процессе, как иначе объяснить тот факт, что впервые массовое вымирание коралловых рифов было зафиксировано в конце 19 начале 20 века, в период промышленного скачка человечества.