Коралловые рифы исчезают с огромной скоростью: вот какие неожиданные факторы их губят
Количество коралловых колоний сократилось за последние пару десятков лет практически на половину по всему миру: виной тому антропогенный фактор.
Уникальные живые экосистемы, дающие жизнь четвертой части всех видов обитающих в океане животных.
В их зарослях находят пищу, дом и пристанище моллюски, рачки и маленькие рыбки.
За несколько десятилетий количество всей популяции коралловых рифов уменьшилось на катастрофические 30-50 %.
Места, некогда славившиеся обилием кораллов, теперь превращаются в пустыни. Например, территории вокруг Мальдивских островов и Цейлона утратили почти 100% коралловых колоний.
Факторов, приводящих к гибели коралловых экосистем великое множество, как природных, так и техногенных.
Но разрушительное влияние человека все же играет решающую роль в этом процессе, как иначе объяснить тот факт, что впервые массовое вымирание коралловых рифов было зафиксировано в конце 19 начале 20 века, в период промышленного скачка человечества.
Опубликовано: Эльза Ли
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