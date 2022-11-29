Рябков: Россия и США периодически обмениваются сигналами
2022-11-29 17:55
Россия пытается дать понять Соединенным Штатам, что растущее участие Вашингтона в конфликте на Украине сопряжено с растущими рисками, заявил во вторник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Москва неоднократно жаловалась, что западная военная поддержка Украины затягивает конфликт, длящийся уже 10 месяцев, при этом рискуя вызвать прямую конфронтацию между Россией и Западом.
«Мы подаем сигналы американцам, что их линия на эскалацию и все более глубокая вовлеченность в этот конфликт чревата тяжелыми последствиями. Риски растут», — цитирует Рябкова агентство «Интерфакс».
По словам Рябкова, диалога между Вашингтоном и Москвой не было, но стороны «периодически обмениваются сигналами».
Опубликовано: Тарас Медведев
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