Украинские депутаты намерены запретить деятельность православной церкви во Львовской области
Во Львовской области намерены запретить деятельность Украинской православной церкви.
Львовская областная дума намерена запретить деятельность Украинской православной церкви на территории региона.
В сообщении, которое рада опубликовала в своих социальных сетях, сказано, что уже подготовлено обращение в Верховную раду страны.
Стоит отметить, что планируемый запрет касается лишь православной церкви Московского патриархата. В качестве причины такого решения называется тот факт, что УПЦ Московского патриархата управляется из России.
Также отмечается, что местные органы власти обратились к силовым ведомствам для обеспечения сохранности культурных и религиозных ценностей.
Опубликовано: Николай Скира
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