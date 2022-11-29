Байден созывает лидеров Конгресса для обсуждения законодательных приоритетов

Президент США Джо Байден во вторник созывает лидеров Конгресса для обсуждения приоритетов в области законодательства до конца года, сообщил Белый дом.

Ранее ФРС отмечал в своем заявлении, что США готовятся принять ряд финансовых нормативных актов, в том числе касательно блокчейна.

Отмечается, что в конце года США должны продолжить регулировать миграционную политику из-за наплыва нелегальных мигрантов с страну.