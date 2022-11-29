Байден созывает лидеров Конгресса для обсуждения законодательных приоритетов
2022-11-29 18:00
Президент США Джо Байден во вторник созывает лидеров Конгресса для обсуждения приоритетов в области законодательства до конца года, сообщил Белый дом.
Ранее ФРС отмечал в своем заявлении, что США готовятся принять ряд финансовых нормативных актов, в том числе касательно блокчейна.
Отмечается, что в конце года США должны продолжить регулировать миграционную политику из-за наплыва нелегальных мигрантов с страну.
Опубликовано: Тарас Медведев
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