Tesla лидирует в росте акций на фоне возможного смягчения ограничений в Китае
2022-11-29 18:04
Nasdaq открылся во вторник ростом и Tesla возглавила топ лидеров на фоне некоторых надежд на то, что Китай готовится смягчить меры, введенные его правительством в связи с COVID-19.
Промышленный индекс Доу-Джонса (.DJI) упал на 1,7 пункта на открытии до 33847,8.
Индекс S&P 500 (.SPX) упал на 0,3 пункта, или 0,01%, на открытии до 3964,19, в то время как Nasdaq Composite (.IXIC) вырос на 10,5 пункта, или 0,10%, до 11060,018 на открытии торгов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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