Гросси: МАГАТЭ усилит своё присутствие на всех АЭС Украины

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство усилит своё присутствие на всех украинских атомных электростанциях.

Во вторник, 29 ноября 2022 года, глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в личном аккаунте Twitter заявил о том, что эксперты МАГАТЭ усилят своё присутствия на всех АЭС Украины.

Гросси пояснил, что данное решение было принято для защиты энергетической инфраструктуры Украины, на территории которой дефицит электроэнергии на данный момент, согласно информации «Укрэнерго», составляет 30%.