НПО: В ходе подавления протестов в Иране погибли по меньшей мере 448 человек

По сообщению правозащитной группы во вторник (29 ноября), в результате силового подавления протестов в Иране погибли по меньшей мере 448 человек.

В число жертв входят только граждане, погибшие в ходе разгона, а не сотрудники силовых структур. По данным неправительственной организации «Права человека Ирана» (IHR), базирующейся в Норвегии, из 448 человек, чья смерть была подтверждена, 60 были моложе 18 лет, в том числе девять девочек и 29 женщин.

За последнюю неделю силы безопасности убили шестнадцать человек, в том числе 12 в районах, населенных курдским меньшинством, где протесты были особенно массовыми. Балансовый отчет вырос, в частности, после проверки смертей, о которых сообщалось в предыдущие недели, подчеркивает НПО.

Ранее во вторник иранские власти впервые сообщили о более чем 300 погибших в результате беспорядков с середины сентября, в том числе о десятках сотрудников правоохранительных органов, убитых в ходе столкновений с протестующими.

В прошлый четверг Совет ООН по правам человека принял решение, несмотря на противодействие Тегерана и Пекина, начать международное расследование подавления демонстраций.

«Власти Исламской Республики очень хорошо знают, что сотрудничество с их стороны с миссией ООН по установлению фактов позволит раскрыть преступления в более крупном масштабе», — сказал директор IHR Махмуд Амири-Могхаддам.

«Поэтому следует ожидать отказа от сотрудничества с их стороны», — добавил он.

Махмуд Амири-Могхаддам отметил, что более половины смертей были зарегистрированы в районах, населенных белуджами-суннитами или курдскими этническими меньшинствами.