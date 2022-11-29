На юге Колумбии бандой мотоциклистов был убит журналист

Колумбийский журналист был убит в понедельник на юго-западе Колумбии, стало известно во вторник, 29 ноября, из достоверных источников.

Уайлдер Альфредо Кордоба был убит в понедельник днем лицами, передвигавшимися на мотоциклах, в населенном пункте Эль-Юнион, провинция Нарино, сообщил в социальных сетях мэр этого муниципалитета.

Прокуратура сообщила в Твиттере, что начала расследование и направила на место группу следователей для проведения неотложных действий и выяснения фактов.

«Мыглубоко сожалеем об убийстве журналиста Уайлдера Альфредо Кордовы», — написала в Twitter колумбийская неправительственная организация по защите прессы FLIP.

Уайлдер Альфредо Кордоба был директором местного канала TV Union и публиковал в своем личном профиле Facebook критическую информацию о местной администрации и об отсутствии безопасности в этом районе, напоминает эта НПО.