На юге Колумбии бандой мотоциклистов был убит журналист
Колумбийский журналист был убит в понедельник на юго-западе Колумбии, стало известно во вторник, 29 ноября, из достоверных источников.
Уайлдер Альфредо Кордоба был убит в понедельник днем лицами, передвигавшимися на мотоциклах, в населенном пункте Эль-Юнион, провинция Нарино, сообщил в социальных сетях мэр этого муниципалитета.
Прокуратура сообщила в Твиттере, что начала расследование и направила на место группу следователей для проведения неотложных действий и выяснения фактов.
«Мыглубоко сожалеем об убийстве журналиста Уайлдера Альфредо Кордовы», — написала в Twitter колумбийская неправительственная организация по защите прессы FLIP.
Уайлдер Альфредо Кордоба был директором местного канала TV Union и публиковал в своем личном профиле Facebook критическую информацию о местной администрации и об отсутствии безопасности в этом районе, напоминает эта НПО.
Опубликовано: Тарас Медведев
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