Кива: Польша готова вести свои войска на западную часть Украины, чтобы захватить её
Украинский депутат Илья Кива заявил о том, что Польша готова ввести свои войска на западную часть Украины, чтобы оставить её под своим контролем.
29 ноября депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива в личном Telegram-канале прокомментировал заявление заместителя главы Министерства национальной обороны Польши Марчина Очепы о крайне высокой вероятности участия Варшавы в войне.
Кива утверждает, что Польша давно готова ввести свою армию на территорию западной Украины, чтобы потом оставить её под контролем Варшавы, а также считает, что данный сценарий давно решён с Зеленским и Белым домом.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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