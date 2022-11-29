Переговоры о новом СНВ отложены: Москва осуждает «враждебность» и «токсичность» Вашингтона
Хотя встреча двух сторон изначально была запланирована на ближайшие несколько дней в Египте, Россия решила отложить саммит, обвинив в отсрочке Соединенные Штаты.
Россия во вторник осудила «враждебность и токсичность» Вашингтона после его решения отложить на неопределенный срок запланированную встречу между русскими и американцами по инспекциям в рамках нового договора о СНВ, ключевого соглашения по ядерному разоружению.
«Мы наблюдаем высочайший уровень токсичности и враждебности со стороны Вашингтона по всем осям сотрудничества с Россией», — говорится в сообщении МИД России.
Российская дипломатия особенно осудила особую логику Вашингтона, который «говорит России о сдержанности, прозрачности и предсказуемости в военных вопросах», одновременно поставляя оружие Украине и «помогая киевскому режиму убивать наших солдат».
Россия объявила в понедельник о своем решении перенести на неопределенный срок заседание двусторонней консультативной комиссии по российско-американскому договору СНВ, которое первоначально было запланировано в Каире с 29 ноября на 6 декабря. Последнее заседание консультативной комиссии датируется октябрем 2021 года.
В начале августа Россия объявила о приостановке запланированных США инспекций своих военных объектов в соответствии с новым договором о СНВ, заявив, что действует в ответ на препятствия США аналогичным российским инспекциям в Соединенных Штатах.
Новый договор о СНВ является последним в своем роде двусторонним соглашением, связывающим две основные ядерные державы мира. Подписанный в 2010 году, он ограничивает арсеналы двух стран в количестве 1550 боеголовок, развернутых с каждой стороны.
Он также ограничивает количество пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков до 800. В январе 2021 года президент России Владимир Путин продлил его на пять лет, до 2026 года.
Опубликовано: Тарас Медведев
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