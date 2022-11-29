Оливье - классический салат на Новый год, но диетологи его очень ругают
Причина негативного отношения к блюду специалистов в наличии вредных "химических" компонентов.
К "плохим" продуктам, входящим в состав салата, эксперты относят майонез, колбасу, соленые огурцы.
Кроме этого, блюдо является очень калорийным из-за наличия в нем большого количества яиц.
К оливье на новогоднее застолье подают обычно жирную мясную пищу, вся эта "компания" - сильнейший удар по здоровью.
Как сделать салат менее вредным, сохранив при этом его вкусовые качества?
Марина Купфер, диетолог:
«Колбасу лучше заменить на отварную курицу, майонез — на нежирную сметану, соленые огурцы — на свежие (или их можно класть дополнительно). Картошку в салате можно заменить на более полезную белую фасоль. Кроме того, можно либо не класть в салат яйца совсем, либо положить их, но в малом количестве»
Еще один полезный совет: не стоит сразу заправлять весь салат. Лучше хранить все ингредиенты в контейнере в холодильнике, а заправку (сметану и к ней зеленый лук) - тоже в холодильной камере, но в отдельной емкости.
Смешивать заправку с салатом нужно непосредственно перед употреблением, отложив в тарелку нужное количество. Так блюдо сохранит в себе больше пользы и всегда будет свежим.
Опубликовано: Храмова Оксана
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