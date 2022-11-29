Первое судно с российскими удобрениями вышло из порта Нидерландов в Африку
Первое судно с безвозмездными удобрениями из России для Африки вышло из порта Нидерландов.
29 ноября офис генсека ООН Антониу Гутерреша сообщил, что из Нидерландов в Африку вышло судно с первой партией заблокированных в Европе российских удобрений и 20 тысяч тонн груза направится в Малави.
В заявлении отмечается, что ООН приветствует безвозмездную передачу Россией 260 тысяч тонн удобрений, которые хранятся в портах и складах Европы, для обеспечения гуманитарных нужд и предотвращения катастрофического неурожая зерновых в Африке, где сейчас идет посевной сезон.
Опубликовано: Елена Калиновская
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