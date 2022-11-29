Reuters: США выделят $53 млн на поддержку энергосистемы Украины

Власти США выделят $53 миллиона на поддержку энергосистемы Украины, дефицит которой на данный момент составляет 30%.

29 ноября информационное агентство Reuters, ссылаясь на Государственный департамент США, сообщило о том, что Вашингтон выделить 53 миллиона долларов на закупку оборудования для украинской энергетической системы.

Отмечается, что данное оборудование в кратчайшие сроки будет доставлено в Украину, чтобы помочь украинцам пережить грядущую суровую зиму в условиях плановых и экстренных отключений света.