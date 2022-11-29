Четверо французов арестованы в Мали по обвинению в наркоторговле и захвате заложников
Франция подтвердила во вторник, 29 ноября, арест французских граждан в Мали, власти республики также сообщили об аресте четырех человек, входящих в группу наркоторговцев.
«Нам сообщили об аресте французских граждан в Мали. Мы следим за ситуацией совместно с посольством Франции в Бамако», — заявили в МИД Франции.
В понедельник министерство безопасности и гражданской защиты Мали упомянуло в пресс-релизе операцию сил безопасности в воскресенье по освобождению заложников и задержанию членов группы преступников и торговцев наркотиками, которые удерживали их в Миссабугу, городе на востоке от столицы Мали.
В заявлении говорится, что десять заложников, в том числе три женщины и трое детей, были освобождены, а «четверо преступников, включая франко-сенегальца, двух французов и франко-малийца», арестованы.
Официальный Бамако утверждает, что заложников удерживали с 18 ноября и что группа требовала 1,37 миллиона евро) и информацию для определения изъятой тогда же малийской таможней крупной партии кокаина.
Опубликовано: Тарас Медведев
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