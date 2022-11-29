Собаки испытывают постоянное чувство голода из-за физиологических особенностей

Эта особенность помогает собаководам воспитывать своих питомцев и обучать их разным командам.

Почти все собаки, независимо от породы и возраста, постоянно просят есть, даже если их недавно покормили.

Повышенный аппетит собак связан с особенностями их физиологии - у них высокая кислотность и короткий пищеварительный тракт, из-за чего пища быстро переваривается.

Такое строение обусловлено самой природой. По сути собаки являются хищниками, которые должны добывать себе пищу.

А чтобы у них была к этому мотивация, они должны быть голодными.

Поэтому ощущение голода для собак - абсолютно нормальное явление.

Но чтобы хозяева были уверены, что со здоровьем питомца все в порядке, нужно обратиться к ветеринару и пройти нужные обследования.

Также надо тщательно подбирать питание, чтобы оно покрывало все энергетические потребности животного, было высококачественным, без вредных добавок и ароматизаторов.

Собаку необходимо кормить в меру, даже если она хитрит и лишний раз выпрашивает еду.