Собаки испытывают постоянное чувство голода из-за физиологических особенностей
Эта особенность помогает собаководам воспитывать своих питомцев и обучать их разным командам.
Почти все собаки, независимо от породы и возраста, постоянно просят есть, даже если их недавно покормили.
Повышенный аппетит собак связан с особенностями их физиологии - у них высокая кислотность и короткий пищеварительный тракт, из-за чего пища быстро переваривается.
Такое строение обусловлено самой природой. По сути собаки являются хищниками, которые должны добывать себе пищу.
А чтобы у них была к этому мотивация, они должны быть голодными.
Поэтому ощущение голода для собак - абсолютно нормальное явление.
Но чтобы хозяева были уверены, что со здоровьем питомца все в порядке, нужно обратиться к ветеринару и пройти нужные обследования.
Также надо тщательно подбирать питание, чтобы оно покрывало все энергетические потребности животного, было высококачественным, без вредных добавок и ароматизаторов.
Собаку необходимо кормить в меру, даже если она хитрит и лишний раз выпрашивает еду.
Опубликовано: Наталья Павлова
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