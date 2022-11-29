Группа «Вагнера отправляет заключенных из ЦАР на Донбасс

Издание «The Daily Beast» со ссылкой на высокопоставленных чиновников Центральноафриканской Республики, утверждает, что группа «Вагнера» вербует заключенных повстанцев в республике для участия в СВО.

ЧВК «Вагнера» освобождает повстанцев из тюрем и отправляет их, в том числе, на Донбасс, пишет издание. Руководство группы «Вагнера» эту информацию не комментировало.

Ранее сообщалось, что в ЦАР было совершено нападение на базы правительственны военных и ЧВК «Вагнера», которая занимается консультациями и подготовкой военных республики.

Во время налета со стороны соседней республики пострадали постройки, среди военных и союзников жертв нет.

