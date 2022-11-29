Группа «Вагнера отправляет заключенных из ЦАР на Донбасс
2022-11-29 20:54
Издание «The Daily Beast» со ссылкой на высокопоставленных чиновников Центральноафриканской Республики, утверждает, что группа «Вагнера» вербует заключенных повстанцев в республике для участия в СВО.
ЧВК «Вагнера» освобождает повстанцев из тюрем и отправляет их, в том числе, на Донбасс, пишет издание. Руководство группы «Вагнера» эту информацию не комментировало.
Ранее сообщалось, что в ЦАР было совершено нападение на базы правительственны военных и ЧВК «Вагнера», которая занимается консультациями и подготовкой военных республики.
Во время налета со стороны соседней республики пострадали постройки, среди военных и союзников жертв нет.
Опубликовано: Тарас Медведев
Филиппо: Запад должен отменить «глупые» санкции против России
Кличко рассказал, чем заменят Вифлеемскую звезду на «елке несокрушимости» в Киеве
Зеленский потребовал у Запада 1 триллион долларов на восстановление Украины
12 белорусов с подозрением на менингит госпитализированы в Подмосковье
Совет Федерации одобрил увольнение Алексея Кудрина с должности главы Счетной палаты РФ