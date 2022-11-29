Можно ли заставить представителей сильного пола пользоваться гигиенической помадой

Дерматолог и косметолог Татьяна Егорова предлагает напугать мужчин страшными историями об опасных заболеваниях из-за трещин на губах.

В губах человека практически отсутствуют сальные железы, а это означает, что увлажнение губ осуществляется только слюной. Из-за этого у многих людей губы часто сохнут и растрескиваются.

Стоит помнить, что главной задачей гигиенической губной помады является защита ни много ни мало, а нашего здоровья.

«Мне кажется, к каждому мужчине надо как-то свой подход найти. Потому что мужчины такие нежные существа, если подход неправильный, то и не заставишь. Можно сослаться на то, что «у тебя трескаются губы, из трещин идёт кровь, а это может привести к нехорошим заболеваниям», можно напугать. «У тебя колючие губы, сухие, с тобой плохо целоваться, неприятно», — тоже можно, наверное, так сказать», — считает эксперт.

Вместо помады особо «брутальным» мужчинам рекомедуется бальзамы для губ, которые выпускаются в небольших круглых ёмкостях.

«Конечно, когда сама форма помады, брутальным мужчинам не очень приятно, наверное, пользоваться, потому что похоже на то, как женщина красит губы. Но сейчас всё больше и больше таких разных баночек, вполне нормально это для мужчины адаптировано», — заключила Егорова.

Нужно не забывать, что гигиеническая помада вовсе не является роскошью, это обыденная вещь, которой пользуются женщины, мужчины и дети.