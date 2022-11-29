Столтенберг: для НАТО важнее военная поддержка Украины, чем ее членство в Альянсе
2022-11-29 21:12
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс считает приоритетной задачей военную поддержку Украины, а не ее вступление в блок.
Он сказал, что постоянные поставки оружия украинским военным – это единственный путь к миру.
Столтенберг подчеркнул, что между странами НАТО есть согласие по поводу оказания поддержки Украине столько, сколько это потребуется.
При этом он отметил, что в Североатлантическом альянсе признают стремление Украины присоединиться к блоку.
Опубликовано: Светлана Репина
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