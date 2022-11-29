В крови буддийских монахов в Таиланде нашли наркотики

APS
2022-11-29 21:30

В буддийском храме в провинции Таиланда Пхетчабун четверо монахов, включая настоятеля, сдали тест на наркотики.

В крови каждого из них было обнаружено наркотическое средство метамфетамин.

Всех монахов отстранили от служения. Они направлены в клинику для проведения курса реабилитации от наркозависимости.

Теперь в монастыре не осталось ни одного монаха.

Опубликовано: Светлана Репина