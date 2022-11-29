Le Monde: США и ЕС опасаются вводить санкции против атомной отрасли РФ из-за зависимости от урана

Издание Le Monde со ссылкой на экспертов по энергетике сообщает, что США и Евросоюз опасаются вводить санкции против российской атомной сферы из-за своей зависимости от урана из РФ.

В материале говорится, что из 440 реакторов, работающих в Европе, около 18 созданы по российской технологии.

В прошлом году 20% всего объема урана, который закупал ЕС, приходилось на Россию.

По информации издания, зависимость от российского урана усугубляется тем, что в работе энергетических объектов задействованы специальные технологии.