Врачи высказались по поводу физической нагрузки во время беременности

Беременность – не повод забывать о физической активности. Физические упражнения помогут поддержать активную физическую форму и сократить период восстановления после родов.

Опытный специалист подберет все необходимые упражнения, направленые на профилактику возможных и уже имеющихся проблем: поможет поддержать осанку, снизить уровень стресса, нормализовать кровообращение, профилактировать диастаз и варикоз, предотвратить несостоятельность мышц тазового дна и различные родовые травмы. Все разрешенные упражнения и степень нагрузки определяется изначальной физической подготовкой, сроком гестации, особенностями течения беременности.

Дыхательная гимнастика:

Для беременных дыхательная гимнастика необходима по целому ряду причин: она помогает расслабиться, успокоиться. Умение контролировать своё дыхание пригодится женщине во время родов. Правильное дыхание улучшает кровообращение плаценты, а значит ребенок будет получать больше кислорода.

Позиционная гимнастика:

В задачу позиционной гимнастики входит подготовка тела женщины к родам. Такая гимнастика направлена на тренировку мышц спины, живота, малого таза и промежности.

Коленно-локтевая гимнастика:

С 20 недели врачи могут посоветовать коленно-локтевую позицию. Нужно встать сначала на четвереньки, затем опуститься на локти, и стоять так от 5 минут до получаса. Эта поза помогает снять давление матки на почки, мочевой пузырь, кишечник и другие внутренние органы.

Заниматься физкультурой лучше начать до планируемой беременности, чтобы регулярные занятия вошли у вас в привычку.

Инструктор ЛФК Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства Виктория Петрова.