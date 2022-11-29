На зубной щетке живут опасные бактерии
В совмещенном санузле чаще всего обитают опасные микроорганизмы. Здесь проще всего подцепить инфекцию.
Ванная считается самым чистым помещением в доме, потому что ее постоянно убирают и моют.
Но если санузел в доме совмещенный, то в нем живут опасные бактерии.
Дело в том, что при смыве воды в унитазе над ним на два метра поднимается аэрозольный столб, который состоит из воды, воздуха и частиц испражнений.
Этот столб оседает на все предметы вокруг, в том числе на умывальник и стоящую на нем подставку с зубными щетками.
Кроме него на щетках оседают и частицы освежителя, который используется для ароматизации воздуха в ванной комнате.
В этом случае есть два выхода: хранить зубные щетки в закрытом шкафчике либо закрывать крышку унитаза во время смывания.
Опубликовано: Наталья Павлова
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