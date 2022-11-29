Самый гигантский аэропорт в мире построят в Саудовской Аравии

Планируют, что к 2050 он ежегодно будет принимать 185 миллионов пассажиров.

В новом аэропорту в Эр-Рияде будет шесть взлетно-посадочных полос. Больше только в аэропортах Далласа и Чикаго - там их по семь.

Площадь Эр-Риядского аэропорта составит 57 квадратных километров.

Предполагается, что через 10 лет население мегаполиса вырастет минимум до 15 миллионов. В этих условиях городу просто необходим огромный воздушный хаб.

На сегодняшний день население Эр-Рияда составляет примерно 8 миллионов.

Новому аэропорту дадут имя действующего правителя Саудовской Аравии - короля Салмана, которому сейчас 86 лет.

Строительство нового авиахаба обойдется властям в один триллион долларов. Он сможет принимать огромное количество туристов со всего мира.