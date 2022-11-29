Самый гигантский аэропорт в мире построят в Саудовской Аравии
Планируют, что к 2050 он ежегодно будет принимать 185 миллионов пассажиров.
В новом аэропорту в Эр-Рияде будет шесть взлетно-посадочных полос. Больше только в аэропортах Далласа и Чикаго - там их по семь.
Площадь Эр-Риядского аэропорта составит 57 квадратных километров.
Предполагается, что через 10 лет население мегаполиса вырастет минимум до 15 миллионов. В этих условиях городу просто необходим огромный воздушный хаб.
На сегодняшний день население Эр-Рияда составляет примерно 8 миллионов.
Новому аэропорту дадут имя действующего правителя Саудовской Аравии - короля Салмана, которому сейчас 86 лет.
Строительство нового авиахаба обойдется властям в один триллион долларов. Он сможет принимать огромное количество туристов со всего мира.
Опубликовано: Наталья Павлова
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