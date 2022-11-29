Врачи рассказали, возможно ли победить излишнюю потливость

В норме за сутки потовые железы производят около полутора литров секрета. При гипергидрозе это количество может выделиться за час.

При сильной потливости в организме может возникнуть недостаток витамина В1, который поддерживает работу нервной системы. Зачастую, недуг становится одной из причин нарушений в работе внутренних органов и предрасполагает к появлению гнойничковой и грибковой инфекций, потертостей.

Виды гипергидроза:

Заболевание классифицируется в зависимости от причин возникновения, течения, распространенности. Классификация патологии помогает правильно подобрать терапию.

Первичная форма преимущественно развивается еще в раннем детском возрасте, хотя впервые может появиться и у взрослого человека. Причины заболевания не установлены, однако большинство исследователей считают, что избыточное потоотделение попросту передается на генетическом уровне – не менее 40 % пациентов указывают на то, что у их родителей также имеется локальный или общий гипергидроз.

Обычно, усиленное выделение пота происходит в момент эмоционального перенапряжения, чрезмерных физических и умственных усилий. У мужчин первичная форма патологии по сравнению с пациентками женского пола выявляется реже, и повышенное потоотделение затрагивает область подмышек, лицо, руки, стопы. Как правило, сильнее потовой секрет выделяется на правой части туловища.

Вторичная форма недуга возникает вследствие провоцирующего заболевания. Например, при наличии сердечно-сосудистых патологий, сахарного диабета, отравлений и инфекций. Чрезмерное продуцирование пота отмечается как на отдельных участках – ладонях, подмышках, так и по всему телу.

Группы риска:

С чрезмерной активностью потовых желез знакомы около 2 % жителей планеты. Вероятность появления гипергидроза выше у женщин. Связывают это с повышенной чувствительностью и эмоциональностью, а также с изменением гормонального фона в период беременности, климакса и при ряде заболеваний. Также важно отметить, что потовые железы в подмышечной области активнее всего работают в переходном возрасте, а после 50 лет функционирование всех желез организма, в том числе и потовых, падает, поэтому лица данной группы от гипергидроза страдают редко.

Симптоматика и психологические последствия:

У большинства людей, страдающих от патологии, определяется сезонная форма. В этом случае избыточное потоотделение беспокоит человека при наступлением жары. Основной признак заболевания – практически постоянно повышенная влажность всего тела или в локальных зонах при местной форме гипергидроза. Пот может выделяться каплями, стекать струйками, на проблему указывают мокрые пятна в подмышках на одежде.

Повышенное и неконтролируемое потоотделение провоцирует социальную изоляцию человека. Дискомфорт испытывает не только сам больной, но и окружающие его люди, так как отталкивающий запах и одежда с влажными пятнами большинству попросту неприятны.

Помимо грибковых инфекций, гипергидроз может стать причиной и других заболеваний – дерматитов, пиодермий, опрелостей, гидраденита – острого воспаления потовых желез. Избежать подобных осложнений поможет своевременное обращение к врачу, с целью выявления основной причины патологии и назначении правильного лечения.

Гипергидроз излечим:

Здесь важен комплексный подход, включающий прием медикаментов, физиотерапевтические процедуры, инъекции определенных препаратов. Варианты терапии подбираются исходя из степени нарушения, области локализации повышенной активности потовых желез, общих дискомфортных ощущений. Не стесняйтесь своего состояния, смело обращайтесь к специалисту, который непременно поможет вернуть чувство уверенности и состояние комфорта.