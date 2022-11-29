Bloomberg: США могут признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность признания ЧВК «Вагнер» террористической организацией.

Такая позиция связана с деятельностью этой частной военной компании в рамках спецоперации на Украине.

Источники отмечают, что на данный момент окончательное решение не принято.

Если ЧВК «Вагнер» будет официально признано террористической организацией, власти США получат возможность организовать уголовное преследование членов компании и отслеживать ее активы в любой стране мира.