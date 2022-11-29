Bloomberg: США могут признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией
Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность признания ЧВК «Вагнер» террористической организацией.
Такая позиция связана с деятельностью этой частной военной компании в рамках спецоперации на Украине.
Источники отмечают, что на данный момент окончательное решение не принято.
Если ЧВК «Вагнер» будет официально признано террористической организацией, власти США получат возможность организовать уголовное преследование членов компании и отслеживать ее активы в любой стране мира.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Фирма индийского миллиардера Адани выиграла тендер на разработку обширных трущоб Мумбаи
Подразделение по недвижимости компании Adani Enterprises индийского миллиардера Гаутама Адани выиграло право на реконструкцию крупнейших трущоб Индии, района Дхарави в Мумбаи, предложив 612 миллионов долларов.Подробнее...
-
-
Филиппо: Запад должен отменить «глупые» санкции против России
Зеленский: Путин не станет применять ядерное оружие на Украине
Зеленский потребовал у Запада 1 триллион долларов на восстановление Украины
Пушилин заявил о перекрытии путей снабжения ВСУ
Совет Федерации одобрил увольнение Алексея Кудрина с должности главы Счетной палаты РФ