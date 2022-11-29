Полезные и опасные свойства клубники

Июль в северных широтах – сезон клубники. Клубника – не просто вкусная и полезная сезонная ягода, но и продукт, богатый витаминами, микро- и макроэлементами.

Помимо стандартного набора витаминов группы В, Е и А, клубника отличается высоким содержанием витамина С. В ней сочетаются аскорбиновая, фолиевая кислота и железо, что делает употребление ягоды очень полезным при железодефицитной анемии.

Клубника содержит антиоксиданты, которые влияют на нервную систему и служат для профилактики болезней, появляющихся у человека в старости. А исследователи в Гарварде обнаружили, что антиоксиданты клубники помогают снизить высокое давление, защищают от атеросклероза и снижают риск сердечных приступов на 30%.

С возрастом в организме происходит дегенерация мышц, также снижается подвижность и увеличивается ломкость суставов. Марганец и антиоксиданты, которые содержаться в клубнике, помогают при профилактике этих заболеваний и оказывают противовоспалительное свойство.

Полезные вещества клубники за счет большого содержания калия и определенных флавоноидов способствуют профилактике множества глазных болезней.

В чем вред?

Несмотря на множество положительных свойств, нормой потребления ягоды взрослым человеком, не имеющим медицинских противопоказаний, является 300-500 граммов в день. Клубника - сильный аллерген. Кроме того, ягода обладает желчегонным эффектом и при наличии крупных камней в желчном пузыре может приводить к нежелательным последствиям для организма.

Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта нужно быть особо осторожными, так как наличие фруктовых кислот может привести к обострению имеющихся заболеваний. Лицам, имеющие подобные заболевания суточная норма потребления клубники должна определяться специалистами.

И еще! Когда нет своего огорода, при покупке клубники в магазине выбор нужно делать в пользу яркой, ароматной и упругой ягоды среднего размера, с ярко-желтыми семечками на поверхности, без гнили и темных пятен. Листья должны быть не жухлые, а зеленые и свежие. Лучше употреблять клубнику во время ее естественного плодоношения и отдавать предпочтение местным сортам.

Обработка перед едой:

Мыть клубнику нужно непосредственно перед употреблением в пищу. При мытье не рекомендуется удалять зеленые чашелистики и стебель. Также нежелательно замачивать ягоды на долгий срок, поскольку из-за этого теряется вкус и аромат.

Высыпьте клубнику в большой чистый дуршлаг. Тщательно промойте ягоды под струей чистой проточной воды. Подождите минуту, пока стечет вода. Аккуратно промокните вымытые ягоды бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.