Полные дети чаще всего растут в семьях с авторитарным стилем воспитания
Строгие родители заставляют ребенка съедать все, что лежит на тарелке. Даже если не хочется.
Ученые-психологи из Британского Имперского колледжа за 20 лет проанализировали данные 10 тысяч детей из разных семей.
На основании этого исследования было выяснено: ребятишки, растущие с авторитарными или пренебрежительными родителями, в среднем весили на 1,5 килограмма больше, чем их сверстники из любящих и понимающих семей.
В семьях с авторитарным стилем воспитания детей заставляют есть пищу, которая полезна, но не нравится. Причем нужно доедать всю порцию до конца.
Излишний контроль приводит к тому, что дети тайком начинают злоупотреблять запрещенной едой, в результате чего быстро полнеют.
Так же себя ведут и дети, которые не чувствуют родительской ласки и любви. Они стараются компенсировать эмоциональный голод вредными "вкусняшками".
Опубликовано: Наталья Павлова
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