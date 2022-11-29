Полные дети чаще всего растут в семьях с авторитарным стилем воспитания

Строгие родители заставляют ребенка съедать все, что лежит на тарелке. Даже если не хочется.

Ученые-психологи из Британского Имперского колледжа за 20 лет проанализировали данные 10 тысяч детей из разных семей.

На основании этого исследования было выяснено: ребятишки, растущие с авторитарными или пренебрежительными родителями, в среднем весили на 1,5 килограмма больше, чем их сверстники из любящих и понимающих семей.

В семьях с авторитарным стилем воспитания детей заставляют есть пищу, которая полезна, но не нравится. Причем нужно доедать всю порцию до конца.

Излишний контроль приводит к тому, что дети тайком начинают злоупотреблять запрещенной едой, в результате чего быстро полнеют.

Так же себя ведут и дети, которые не чувствуют родительской ласки и любви. Они стараются компенсировать эмоциональный голод вредными "вкусняшками".