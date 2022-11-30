Fox News: машины, арендованные Секретной службой для отпуска Байдена, сгорели на стоянке
2022-11-30 00:04
Телеканал Fox News сообщает, что на стоянке в Массачусетсе сгорели автомобили, которые были забронированы для отпуска Джо Байдена.
Секретная служба забронировала для отпуска семьи президента США на День благодарения пять автомобилей.
Это были автомобили Ford Explorer, Jeep Gladiator, Chevy Suburban, Ford Expedition и Infiniti QX80.
На следующий день после отъезда семьи Байдена с острова Нантакет после отпуска все машины сгорели на парковке аэропорта по неизвестным причинам.
Опубликовано: Светлана Репина
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