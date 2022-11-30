Американца Пола Уиллана, отбывающего срок в российской тюрьме, перевели в больницу
2022-11-30 00:09
Гражданин США Пол Уиллан, который был осужден в России за шпионаж и отбывает свой срок в мордовской колонии, переведен в тюремную больницу.
Информацию об этом опубликовал брат заключенного Дэвид Уиллан.
Он заявил, что Пол не жаловался на здоровье. У брата нет сведений о причинах госпитализации Уиллана.
Пол смог сообщить родственникам о переводе в больницу. Он сказал, что не обращался за медпомощью и не знает о целях перевода.
Опубликовано: Светлана Репина
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