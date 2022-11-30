Стюардесса Gulf Air умерла от сердечного приступа во время полета

Стюардесса авиакомпании Gulf Air Ясир Салех умерла от сердечного приступа во время авиаперелета из Бахрейна в Париж.

Через полтора часа после взлета самочувствие девушки резко ухудшилось. Самолет совершил аварийную посадку в иракском Эрбиле.

Прибывшие на место посадки медики констатировали смерть стюардессы. Рейс в париж возобновился в соответствии с графиком.

Авиакомпания выразила соболезнования родственникам Салех и заверила, что безопасности пассажиров и экипажа уделяется первоочередное внимание.