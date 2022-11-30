Врачи рассказали, как здоровье зубов влияет на сердце

По словам врача-кардиолога Валерии Секисовой, полноценный уход за полостью рта позволяет избежать многих проблем. Одна из них –поражение клапанов сердца.

Если человек легкомысленно относится к состоянию полости рта, считает это чем-то незначительным, долго не обращается к врачу, это может привести к серьезным заболеваниям, которые останутся на всю жизнь. Взаимосвязь очевидней, чем может показаться на первый взгляд. Когда существует очаг воспаления, в пораженном зубе или десне, язвах, например, в этих местах размножаются бактерии. В норме у каждого человека они есть.

Благодаря защитным функциям организма соблюдается баланс. Однако если не лечить пораженную зону, то организм начинает тратить много сил на борьбу и истощается. Бактерии попадают в кровь и возникает опасность их проникновения в сердце. Самая частая патология – инфекционный эндокардит, когда разрушается структура клапанов.

Сердце такое хрупкое?

В норме сердце хорошо защищено от поступления бактерий. Они могут проникнуть только через кровь. И поток должен быть большим, чтобы болезнетворные микроорганизмы смогли там закрепиться. При множественной форме кариеса, как правило, возникает снижение иммунитета, которое и приводит к поступлению микроорганизмов в кровяное русло. В этой ситуации сердце и становится мишенью для инфекции.

Сколько времени пройдет от момента попадания инфекции в сердце до появления симптомов?

Если инфекция развивается на клапане сердца, то может разрушить его всего за две недели.

Валерия, о каких симптомах идет речь?

Одышка и утомляемость, отеки ног, появление субфебрильной температуры (от 37 до 38 градусов) спустя неделю-две после перенесенной вирусной инфекции. Описанные симптомы свидетельствуют о том, что сердце возможно работает не в полную силу. Это повод обратиться к врачу.

Вы можете привести пример?

В нашей практике случаев, когда из-за очагов инфекции в полости рта пострадало сердце, немного. Но нужно понимать, что в организме человека все взаимосвязано. Воспалившийся кариозный зуб на фоне ослабленного иммунитета может стать спусковым механизмом. Однажды в клинику поступил молодой человек (36 лет) с сердечной недостаточностью. До поступления в больницу мужчина занимался спортом, вел активный образ жизни, работал и проблем со здоровьем не испытывал. Перед госпитализацией в течение нескольких дней он отмечал незначительное повышение температуры. Эхокардиография, иными словами – УЗИ сердца, показала наличие вегетаций, бактериальных комочков на клапанах сердца. Аортальный клапан, который пропускает кровь в большое кровообращение, был наполовину разрушен. Пациента госпитализировали.

Валерия, причина инфекции была установлена?

Со слов мужчины, незадолго до госпитализации он получал услуги по протезированию зубов. Возможно, его организм не до конца восстановился и был подвержен инфекции. Возможно, пациент не до конца пропил курс антибиотиков. Других объективных причин возникновения эндокардита мы не нашли.

В чем заключается лечение?

Инфекционный эндокардит требует мощной и длительной терапии антибиотиками – вывести бактерии из крови трудно. При тяжелых инфекционных поражениях клапанного аппарата сердца, единственный выход - имплантация протеза взамен поврежденного собственного. И пожизненный прием лекарственных препаратов, снижающих свертываемость крови.

Кто находится в зоне риска?

Инфекционные поражения сердца встречаются абсолютно одинаково как среди мужчин, так и женщин. В зоне риска – люди с ослабленным иммунитетом или аутоиммунными заболеваниями.