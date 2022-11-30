4 счета Канье Уэста на 75 млн долларов заблокированы, потому что он должен 50 млн долларов налогов
Канье Уэст заявил, что Служба внутренних доходов заблокировала его счета на 75 млн долларов из-за долгов по налогам.
По его словам, общая сумма налогов, которые он должен заплатить, составляет около 50 млн долларов.
При этом Канье Уэст заявил, что Бог лишает его богатства. Однако он уверен, что с его детьми все будет в порядке, потому что у их мамы Ким Кардашьян есть деньги.
В последнее время Уэста преследуют неприятности. Например, он потерял крупные контракты с компаниями Adidas и Balenciaga из-за своих антисемитских высказываний.
Опубликовано: Светлана Репина
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